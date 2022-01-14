Производство "Протонов-М" завершится в России в 2022 году

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Центру им. М. В. Хруничева осталось изготовить четыре тяжелые ракеты-носителя "Протон-М", их производство завершится в 2022 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"В настоящее время изготовлено и находится на хранении на московской производственной площадке Центра Хруничева и космодроме Байконур десять ракет-носителей "Протон-М". В процессе изготовления четыре ракеты, планируемый срок завершения - 2022 год", - заявили в пресс-службе.

22 июня 2018 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о закрытии проекта "Протон". 22 августа того же года на форуме "Армия-2018" в подмосковной Кубинке Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что эксплуатация "Протона-М" завершится в 2025 году.

Все последующие запуски тяжелых аппаратов будут осуществляться на "Ангаре", поскольку она более экологичная (двигатели ракеты "Протон-М" используют токсичное топливо на основе гептила, в то время как у "Ангары" топливо на основе керосина).