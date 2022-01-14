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Внезапные проверки в ВС РФ
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В Восточном военном округе началась внезапная проверка боевой готовности войск

В Минобороны сообщили, что особое внимание в рамках проверки будет уделено возможности перевозки войск в установленные сроки
© Минобороны России

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Внезапная проверка боевой готовности стартовала в Восточном военном округе (ВВО) в рамках подготовки к проведению стратегических командно-штабных учений "Восток-2022". Об этом сообщили в пятницу журналистам в российском военном ведомстве.

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"В Вооруженных силах РФ продолжаются плановые мероприятия зимнего периода обучения войск. В рамках подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения "Восток-2022" в войсках Восточного военного округа проводится внезапная проверка боевой готовности", - сказали в министерстве.

В Минобороны подчеркнули, что "в назначенных районах подразделениям Восточного военного округа предстоит отработать широкий спектр задач по организации всестороннего обеспечения и выполнить контрольные и зачетные упражнения по предметам боевой подготовки с проведением тактических учений и боевых стрельб на удаленных полигонах".

В военном ведомстве пояснили, что в ходе проверки подразделения и воинские части Восточного военного округа будут приведены в высшие степени боевой готовности с выходом в районы сосредоточения, ряд соединений и воинских частей совершают марши на незнакомые полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации, для выполнения учебно-боевых задач.

Как пояснили в министерстве, "особое внимание будет уделено оценке возможностей транспортной инфраструктуры государства по обеспечению перевозки войск в установленные сроки". "Проводимые мероприятия позволят оценить готовность войск Восточного военного округа к выполнению задач по предназначению после перегруппировки на большие расстояния по территории РФ", - заключили в министерстве.

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РоссияВнезапные проверки боеготовности и учения в ВС РФ
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