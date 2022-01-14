Новейший малый ракетный корабль "Циклон" завершает заводские ходовые испытания

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 января. /ТАСС/. Прохождение заводских ходовых испытаний завершается на малом ракетном корабле (МРК) "Циклон", построенном для Черноморского флота (ЧФ). Ряд систем уже прошли проверку, сообщили журналистам в пресс-службе ЧФ в пятницу.

"Новейший малый ракетный корабль "Циклон" проекта "Каракурт", построенный для Черноморского флота на судостроительном заводе имени Б. Е. Бутомы в Керчи, завершает прохождение заводских ходовых испытаний. <...> Испытаны корабельные системы жизнеобеспечения, энергетики и живучести, автономная работа средств связи, вентиляции и кондиционирования, показатели скорости, маневренности и остойчивости корабля", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что к настоящему времени на корабле успешно прошли испытания радиолокационное и радиоэлектронное оборудование, а также артиллерийское и зенитное вооружение, на морском полигоне состоялись боевые стрельбы.

Сейчас проводится ревизия корабельных систем, ведется подготовка к завершающему этапу государственных испытаний, которые начинаются на следующей неделе, добавили в пресс-службе.

Малый ракетный корабль проекта 22800 имеет на вооружении универсальный ракетный комплекс с ракетами "Калибр", артиллерийскую установку АК-176МА, зенитный ракетный комплекс "Панцирь-М", крупнокалиберные пулеметные установки. Дальность плавания корабля - 2 500 миль, автономность 15 суток.

МРК проекта 22800 (шифр "Каракурт") - российская серия многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей ближней морской зоны. Проект разработан в 2015 году специалистами Центрального морского конструкторского бюро "Алмаз" в Санкт-Петербурге. В настоящее время в боевом составе ВМФ России находятся три корабля этой серии - "Мытищи", "Советск" и "Одинцово". Они несут службу на Балтийском флоте. Всего по плану должно быть построено 18 таких кораблей, они будут поровну разделены между Тихоокеанским, Балтийским и Черноморским флотами.