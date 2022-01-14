Дежурные экипажи МиГ-31БМ ЦВО перехватили "нарушителей" на учениях на Урале и в Сибири

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Экипажи модернизированных высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ дежурных сил противовоздушной обороны (ПВО) Центрального военного округа (ЦВО) прикрыли воздушное пространство и перехватили "нарушителей" во время отработки учебно-боевых задач на Урале и в Сибири. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы округа.

"В рамках выполнения учебно-боевых задач дежурные экипажи сил ПВО в Пермском и Красноярском краях вели самостоятельный мониторинг воздушного пространства без использования наземных средств радиолокационной разведки. Летчики МиГ-31БМ обнаружили условных нарушителей с помощью бортовых радиолокационных станций "Заслон-М". <...> В ходе тренировки дежурных сил экипажи МиГ-31БМ отработали более 10 учебных задач по противодействию воздушным целям, действующим на малых и средних высотах и скоростях до двух тыс. км/ч", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что уральские истребители-перехватчики осуществили сопровождение авиации "противника", передали их координаты наземным средствам противовоздушной обороны и выполнили маневры по принуждению к посадке. Сибирские экипажи осуществили сближение с летательными аппаратами "противника" до дистанции около 40 км и выполнили электронные пуски ракет класса "воздух - воздух" по самолетам-нарушителям.

В тренировке дежурных экипажей истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ было задействовано 10 самолетов МиГ-31БМ и около 200 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, боевых расчетов наземных радиолокационных комплексов и средств противовоздушной обороны, а также группы управления и обеспечения полетов.