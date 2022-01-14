Госиспытания легкого плавающего танка "Спрут-СДМ1" для ВДВ завершатся в начале 2022 года

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Государственные испытания легкого плавающего танка "Спрут-СДМ1" для ВДВ завершатся в первом квартале 2022 года. Об этом журналистам сообщили в пятницу в госкорпорации "Ростех".

"В 2022 году Курганмашзавод планирует приступить к освоению производства легкого плавающего танка "Спрут-СДМ1" для Воздушно-десантных войск. В первом квартале этого года завершатся госиспытания этой уникальной боевой машины", - сказал индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев, на слова которого ссылаются в пресс-службе госкорпорации.

Также сообщается, что Курганмашзавод холдинга "Высокоточные комплексы" Ростеха поставил завершающую партию боевых машин пехоты БМП-3 в рамках двухгодичного контракта с Минобороны РФ. Новая техника пополнит технический парк всех военных округов России.

"В настоящий момент предприятие продолжает разработки, направленные на усиление тактико-технических характеристик этих машин. В частности, специалисты Курганмашзавода работают над повышением их живучести на поле боя, в том числе за счет установки на БМП-3 динамической защиты", - говорится в сообщении.

В госкорпорации отметили, что Курганмашзавод продолжает выполнение государственной программы вооружений до 2027 года, в соответствие с которой Министерству обороны РФ будут поставляться боевые машины пехоты третьего поколения БМП-3, бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-Л, десантная техника - БМД-4М и БТР-МДМ.