Лавров пояснил, как Россия понимает военно-технический ответ на угрозы своей безопасности

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пояснил, что российская сторона подразумевает под военно-техническими мерами, которые могут использоваться как ответ Москвы в случае реальной угрозы безопасности.

"Военно-технические меры - это меры по развертыванию военной техники, это очевидно. И мы, когда принимаем решения о том или ином шаге, всегда понимаем, что мы имеем в виду и к чему мы готовимся", - указал глава дипведомства, отвечая на соответствующий вопрос, в пятницу на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.