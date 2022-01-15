Более 1,5 тыс. танкистов ЮВО выполнили боевые стрельбы на полигонах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 января. /ТАСС/. Танковые экипажи соединений и частей Южного военного округа приняли участие в боевых стрельбах на полигонах юга России, Армении и Южной Осетии. Как сообщили в субботу в пресс-службе округа, стрельбы выполнили 1,5 тыс. танкистов.

"Танковые экипажи выполнили стрельбу штатным снарядом в зимних условиях на полигонах, расположенных в Волгоградской и Ростовской областях, Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Карачаево-Черкессии и в Крыму, а также на военных базах ЮВО в Армении и Южной Осетии", - говорится в сообщении.

Операцию танкисты выполняли в составе тактических групп, задачей которых являлся прорыв обороны противника и развитие успеха наступления. Кроме того, экипажи совершенствовали поражение целей из закрытых позиций на дальности до шести км. Танковые подразделения также отработали действия в наступлении и обороне в дневное и ночное время суток.