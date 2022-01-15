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Протесты в Казахстане
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Все самолеты с российскими миротворцами прибыли в Иваново из Казахстана

После посадки последнего борта пройдет торжественный митинг, после которого личный состав со штатной техникой направится в пункт постоянной дислокации
Самолет Ил-76 Минобороны России/ТАСС
Описание
Самолет Ил-76
© Минобороны России/ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Все 10 самолетов с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана в Иваново. Об этом сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.

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"Все 10 самолетов с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на аэродром Северный (г. Иваново)", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что после посадки последнего борта пройдет торжественный митинг, после которого личный состав со штатной техникой убудет в пункт постоянной дислокации.

"На летном поле аэродрома пройдут торжественные мероприятия встречи российских десантников, с высоким профессионализмом выполнивших все поставленные задачи", - сообщили в министерстве.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. После обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.

Токаев заявил, что военные ОДКБ сыграли большую роль в стабилизации ситуации в Казахстане, назвав их миссию успешной. 13 января начался вывод миротворцев из страны.=

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КазахстанПротесты в Казахстане
Протесты в Казахстане
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