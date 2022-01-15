Спасательное судно "Эпрон" впервые выполнит задачи в Средиземном море в составе ВМФ

ТАСС, 15 января. Спасательное судно "Эпрон" Черноморского флота проходит черноморские проливы в направлении Средиземного моря, впервые выполняя задачи в составе постоянной оперативной группировки Военно-морского флота (ВМФ) России, сообщили в субботу в пресс-службе ЧФ.

"Экипаж спасательного судна "Эпрон" ЧФ начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря. Это первое выполнение задач в Средиземном море в составе постоянной оперативной группировки ВМФ России", - говорится в сообщении.

На борту судна находится группа севастопольских ученых Института биологии южных морей. Они проведут экспедиционные исследования экологического состояния морей Средиземноморского бассейна. Экспедицию проводят при взаимодействии Севастопольского городского отделения Русского географического общества и ЧФ, добавили в пресс-службе Черноморского флота.