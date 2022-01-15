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Спасательное судно "Эпрон" впервые выполнит задачи в Средиземном море в составе ВМФ

На борту "Эпрона" находится группа севастопольских ученых Института биологии южных морей, которые будут проводить экспедиционные исследования экологического состояния морей Средиземноморского бассейна

ТАСС, 15 января. Спасательное судно "Эпрон" Черноморского флота проходит черноморские проливы в направлении Средиземного моря, впервые выполняя задачи в составе постоянной оперативной группировки Военно-морского флота (ВМФ) России, сообщили в субботу в пресс-службе ЧФ.

"Экипаж спасательного судна "Эпрон" ЧФ начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря. Это первое выполнение задач в Средиземном море в составе постоянной оперативной группировки ВМФ России", - говорится в сообщении.

На борту судна находится группа севастопольских ученых Института биологии южных морей. Они проведут экспедиционные исследования экологического состояния морей Средиземноморского бассейна. Экспедицию проводят при взаимодействии Севастопольского городского отделения Русского географического общества и ЧФ, добавили в пресс-службе Черноморского флота.

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