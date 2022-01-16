Российские миротворцы из сил ОДКБ на 18 самолетах возвращаются из Казахстана

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Восемнадцать самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС России, осуществляющих переброску возвращающихся из Казахстана российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ, вылетели в воскресенье из Алматы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня самолеты ВТА продолжают доставлять личный состав и технику подразделений ВДВ после выполнения миротворческих задач на аэродром Чкаловский в Московской области, - говорится в сообщении. - Перед вылетом подразделения российских миротворцев на аэродроме Алматы в Республике Казахстан осуществили погрузку военной техники в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России".

На аэродроме Чкаловский будет организована торжественная встреча десантников с участием командования ВДВ. По ее окончании личный состав приступит к разгрузке вооружения, военной техники, имущества и совершит марш в пункт постоянной дислокации.

Ранее подразделения российских десантников из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнивших задачи по охране социально-значимых объектов в Казахстане, осуществили перелет самолетами военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома Алматы на аэродромы Иваново-Северный (Ивановская область) и Чкаловский (Московская область).

14 января, выполнив загрузку техники и личного состава, миротворческие контингенты из Армении, Белоруссии и Таджикистана на военно-транспортных самолетах Ил-76 ВКС России вернулись к себе на родину. Подразделение миротворцев Республики Киргизия вернулось в пункт постоянной дислокации, совершив марш на штатной технике своим ходом. Возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января.