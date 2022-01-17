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В горах Карачаево-Черкесии более 1,5 тыс. военнослужащих проведут стрельбы

В учениях задействуют порядка 300 единиц боевой и специальной техники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 января. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. военнослужащих горного мотострелкового соединения 49-й армии проведут стрельбы на полигоне Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

Тактические группы горного мотострелкового соединения 49-й армии ЮВО в Карачаево-Черкесии совершили марш на общевойсковой полигон Кобу-Баши для проведения боевых стрельб в составе взводов. К отработке тактических задач привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 300 единиц боевой и специальной техники", - говорится в сообщении.

На полигоне военнослужащие выполнят ряд задач, в том числе проведут стрельбы из самоходных гаубиц "Гвоздика", вооружения многоцелевых тягачей легкобронированных и других видов вооружения. В завершение на полигоне пройдут двусторонние тактические учения с боевыми стрельбами.

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РоссияКарачаево-Черкесия
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