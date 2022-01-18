В Ленинградской области проходят учения с участием более двух тыс. военных

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Более двух тыс. военнослужащих Западного военного округа задействованы в учениях с боевыми стрельбами в Ленинградской области. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе округа.

"Практические действия проходят на общевойсковых полигонах Кирилловский и Лужский. Личный состав мотострелковых, танковых и разведывательных подразделений совершенствует навыки вождения и стрельбы из вооружения танков Т-72Б3", - рассказали в округе.

Также в рамках учений будут проводиться стрельбы из автоматических гранатометов АГС-17, гранатометов РПГ-7В, автоматов АК-74М и снайперских винтовок СВД-М.

Как рассказали в пресс-службе, особое внимание будет уделено отработке задач по скрытному передвижению и поражению целей с применением приборов наблюдения и прицеливания, определению расстояния до цели и корректировки огня, а также современному опыту ведения локальных военных конфликтов.

Мероприятия боевой подготовки проходят в плановом режиме в рамках зимнего периода обучения, добавили в округе.