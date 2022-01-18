РФ и Белоруссия отработают вариант применения всего военного потенциала двух стран

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Военные двух стран рассматривают ситуацию, когда для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства потребуется привлечь весь потенциал военной организации двух дружественных стран, сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

"Может сложиться такая обстановка, когда сил и средств региональной группировки будет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства, и мы должны быть готовы к ее усилению. Совместно с белорусской стороной достигнуто понимание того, что для общей защиты необходимо будет привлечь весь потенциал военной организации государства", - сказал Фомин на брифинге для иностранных военных атташе во вторник.

По его словам, в этой связи к предстоящим мероприятиям проверки на территории Белоруссии от РФ "привлекается часть органов управления и подразделений Восточного военного округа (ВВО), которые участвуют во внезапной проверке, проводимой в Вооруженных силах Российской Федерации в январе текущего года".

Фомин напомнил, что министерство обороны ранее сообщало о мероприятиях, которые проводятся сейчас в ВВО.

Проверка сил реагирования

Различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах России и Белоруссии будут отработаны в ходе проверки сил реагирования Союзного государства, сообщил Фомин.

"О проведении данного мероприятия президенты Российской Федерации и Республики Беларусь договорились еще в декабре прошлого года. Президенты приняли решение провести внеплановую проверку войск и оценить их готовность обеспечить военную безопасность, а также отработать различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах Союзного государства", - сказал Фомин.

Он отметил также, что различные варианты применения региональной группировки отрабатываются регулярно. "В прошлом году провели учения "Запад-2021", где была подтверждена ее высокая боевая готовность", - сказал Фомин.

Приветствуя иностранных гостей в Минобороны России, он добавил, что брифинг проводится с целью проинформировать о ходе проверки сил реагирования Союзного государства.

Итог учений

Оценка способности Вооруженных сил России и Белоруссии обеспечить коалиционную безопасность двух стран станет основным результатом проверки сил реагирования Союзного государства, которая пройдет в феврале, сообщил замминистра.

"Главным итогом проводимых мероприятий станет оценка способности органов военного управления и войск (сил) выполнить задачи по обеспечению военной безопасности Союзного государства", - сказал Фомин.

Он также отметил, что "вся озвученная в ходе брифинга информация представлена министерством обороны Российской Федерации в рамках добровольной транспарентности".

Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа и завершится 20 февраля, в ходе нее будет проведено совместное учение "Союзная решимость - 2022" с целью отработки обороны в случае внешней агрессии, сообщил замминистра.

"На втором этапе проверки с 10 по 20 февраля будет проведено совместное учение "Союзная решимость - 2022". Целью учения станет отработка задач пресечения и отражения внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства", - сказал Фомин во вторник на брифинге для иностранных военных атташе.

По его словам, "в ходе учения будут выполняться мероприятия по усилению охраны государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника".

"Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также отдельных участках местности, расположенных на территории Республики Беларусь. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи, - сообщил замминистра обороны РФ.

Он подчеркнул, что численность участников учения, а также количество основных систем вооружения не превышают параметры, определенные Венским документом 2011 года, которые подлежат уведомлению.

Отправка военных сил

Два дивизиона зенитных ракетных систем С-400 и 12 истребителей Су-35 будут отправлены на территорию Белоруссии из России в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, сообщил замминистра обороны.

"<...> В рамках проверки вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства на белорусскую территорию будет перебазировано 12 Су-35, передислоцировано два дивизиона зенитной ракетной системы С-400, а также зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С", - сказал Фомин.

Он отметил, что переброска вооружений пройдет на первом из двух этапов проверки сил реагирования Союзного государства. Этот этап продлится до 9 февраля. Во время него планируется передислокация и создание в короткие сроки группировок войск на угрожаемых направлениях, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы Союзного государства в воздушном пространстве, в том числе - в рамках Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России.

По словам Фомина, "будет проверена готовность и способности дежурных по противовоздушной обороне сил и средств, включая совместный учебно-боевой центр ПВО, выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории Белоруссии".

"Кроме того, - продолжил он, - на этом этапе с подразделениями и воинскими частями Восточного военного округа и Вооруженных сил Республики Беларусь, задействованными в проверке, будут проведены контрольные занятия по огневой подготовке и другим предметам обучения. В рамках боевого слаживания проведем тактические учения на различных полигонах с отработкой вопросов ведения обороны и борьбы с незаконными вооруженными формированиями".

В брифинге приняли участие 98 представителей военно-дипломатического корпуса, аккредитованных в России, в том числе - из 16 стран НАТО.