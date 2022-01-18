В войска ЦВО впервые поступили глубоко модернизированные радиолокаторы "Небо-Т"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Войска Центрального военного округа (ЦВО) впервые оснастили глубоко модернизированными радиолокационными станциями "Небо-Т", которые заступят на боевое дежурство в регионах Урала и Поволжья. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ЦВО.

"Глубоко модернизированные радиолокационные станции "Небо-Т" впервые поступили в войска Центрального военного округа. В ближайшие дни они заступят на боевое дежурство в регионах Урала и Поволжья", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, станции по своим тактико-техническим характеристикам существенно превосходят аналоги. Они способны быстрее находить и с высокой точностью сопровождать аэродинамические и баллистические цели в радиусе до 600 км. Новые радиолокационные станции повысят боевые возможности подразделений противовоздушной обороны ЦВО в регионах Поволжья и Урала.