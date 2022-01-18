Россия, Иран и Китай проведут совместные военно-морские учения

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Боевые корабли России, Ирана и Китая примут участие в совместных военно-морские учениях. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту.

"Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома", стал на якорную стоянку на рейде порта Чахбехар Исламской Республики Иран. В порту официальная делегация ВМФ России примет участие в планирующейся конференции по проведению совместных военно-морских учений боевых кораблей России, Ирана и Китая", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что также российские корабли пополнят запасы продовольствия, воды и топлива.

В пресс-службе напомнили, что отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход из Владивостока за несколько дней до наступления 2022 года. Планируется, что в период выполнения задач корабли посетят с заходами порты ряда государств, в том числе Республики Сейшельские Острова. Заход будет приурочен к 105-й годовщине посещения бронепалубным крейсером "Варяг" российского флота порта Виктория Сейшельских островов. За время похода будут проведены плановые, в том числе международные, учения в составе отряда боевых кораблей в различных районах.