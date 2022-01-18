Российские военные круглосуточно патрулируют сирийский порт Латакия из-за угрозы терактов

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Командование российской авиабазы Хмеймим в Сирии организовало круглосуточное патрулирование морского порта Латакия в связи с угрозой терактов. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев.

"В соответствии с обращением сирийских властей командованием российской авиационной базы Хмеймим организовано круглосуточное патрулирование морского порта и прилегающей к нему территории города Латакия подразделениями военной полиции с использованием бронеавтомобилей "Патруль" и "Тигр". Движение подразделений с воздуха контролируется беспилотными летательными аппаратами ВКС России", - сказал он.

Журавлев пояснил, что, согласно информации сирийских органов безопасности, диверсионно-террористические группы радикальных бандформирований из идлибской зоны деэскалации планируют теракты в портах Тартус и Латакия.

По его словам, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (деятельность запрещена в РФ).