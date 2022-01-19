Источник: в России впервые разрабатывается беспилотный противолодочный торпедоносец

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Беспилотный торпедный катер, способный в автономном режиме обнаруживать и уничтожать субмарины противника в дальней морской зоне и в арктических широтах, разрабатывается для Военно-морского флота (ВМФ) РФ. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Сейчас в инициативном порядке ведется разработка беспилотного катера, основным предназначением которого является поиск и уничтожение подлодок противника в автономном режиме. После обнаружения вражеской лодки беспилотная система будет самостоятельно идентифицировать цель и принимать решение на пуск торпеды", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, катер сможет как действовать в автономном режиме, так и управляться немногочисленным экипажем, а также дистанционно контролироваться с помощью операторов из берегового центра или с борта корабля-носителя таких беспилотников. "Предусматривается также арктический вариант торпедоносца с усиленным корпусом для плавания в битом льду", - добавил он.

"С помощью нескольких роботов-торпедоносцев можно будет без привлечения основных противолодочных сил оперативно развернуть временный противолодочный рубеж в районе боевого патрулирования группировки кораблей ВМФ или усилить оборону в пунктах базирования флота", - отметил собеседник агентства.

По его данным, беспилотный катер длиной 14 метров будет способен развивать скорость более 35 узлов, двигаться при волнении моря до 6 баллов и функционировать более трех дней без дозаправки. Боезапас будет составлять две универсальные электрические торпеды калибром 533 мм.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.