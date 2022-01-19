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Протесты в Казахстане
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Из Казахстана в Москву вылетели четыре самолета с последними российскими миротворцами

Командующий группировкой генерал-полковник Андрей Сердюков отметил, что миротворцы справились с поставленными задачами
© Минобороны России

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Последние подразделения российских миротворцев во главе с генерал-полковником Андреем Сердюковым вылетели из Казахстана в Москву. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

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"Четыре самолета военно-транспортной авиации России с миротворцами на борту вылетели из аэропортов Нур-Султана и Алма-Аты Республики Казахстан. На этих четырех самолетах Минобороны России вернутся домой последние подразделения миротворцев и командование миротворческим контингентом во главе с генерал-полковником Андреем Сердюковым", - сказали в военном ведомстве.

Сердюков в свою очередь сообщил, что миротворцы справились с поставленными задачами, ни одной провокации в их отношении не допущено.

"Контингент миротворческих сил от пяти стран с поставленными задачами справился. При этом миротворцы проявили высокую готовность к действиям, профессионализм и организованность. В отношении миротворцев не допущено ни одной провокации", - сказал Сердюков.

Он подчеркнул, что миротворческая операция на территории Казахстана завершена. "Сегодня, 19 января, в пункты постоянной дислокации возвращаются последние подразделения и командование миротворческих сил. Я желаю народу Казахстана мира и процветания", - добавил Сердюков.

Комментарий генерал-полковника Андрея Сердюкова
© Минобороны России

Ранее Казахстан покинули миротворческие контингенты Армении, Белоруссии, Таджикистана и Киргизии.

По данным военного ведомства, самолетами военно-транспортной авиации МО РФ Ил-76 и Ан-124 для возвращения миротворцев домой было выполнено более 100 рейсов из Алма-Аты в подмосковный Чкаловский, в Иваново, Ульяновск, Ереван, Душанбе и Минск.

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