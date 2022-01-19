Все подразделения российских миротворцев ОДКБ вернулись из Казахстана в РФ

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Все подразделения российских миротворцев из контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вернулись в Россию из Казахстана вместе с техникой. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Все миротворцы, военная техника и вооружение контингента Коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявшие задачи по охране социально значимых объектов в Республике Казахстан, вернулись домой", - сказали в военном ведомстве.

Российские военные самолеты за период с 6 по 19 января совершили 212 рейсов для переброски миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан и обратно в места дислокации.

"Всего в период с 6 по 19 января 2022 года самолетами военно-транспортной авиации ВКС России для переброски миротворческого контингента и возвращения домой было совершено 212 рейсов", - сказали в ведомстве.