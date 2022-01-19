Первые подразделения ВС РФ прибыли в Белоруссию для участия в учениях Союзного государства

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Первые подразделения Вооруженных сил России, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства (СГ), прибыли в Белоруссию. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ.

"Первые подразделения войск Вооруженных сил Российской Федерации, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, прибывают в Республику Беларусь. Подразделения Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, со штатной техникой и вооружением совершили марш комбинированным способом своим ходом и железнодорожным транспортом на незнакомые полигоны к местам выполнения учебных задач на территории Республики Беларусь", - сказали военном ведомстве.