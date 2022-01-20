Представители предприятий ОПК и стройкомплекса МО доложат Шойгу об исполнении госзаказа

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Единый день приемки пройдет в четверг в Минобороны РФ, представители руководства предприятий оборонно-промышленного и строительного комплексов доложат главе ведомства Сергею Шойгу о выполнении гособоронзаказа в 2021 году, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"20-го января 2022 года в Минобороны России под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу пройдет единый день приемки военной продукции", - говорится в сообщении.

Представители руководства Минобороны также расскажут о перевооружении войск и решении жилищного вопроса военнослужащих.

"Министру обороны России доложат о поставках новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники в воинские части и соединения Сухопутных войск, Военно-морского флота, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-десантных войск", - добавили в департаменте.

Единый день приемки военной продукции проводится в Минобороны России с 2014 года.