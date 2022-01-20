Расчеты комплексов "Искандер-М" проведут боевые пуски на полигоне Капустин Яр

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 января. /ТАСС/. Подразделения, оснащенные ракетными комплексами "Искандер-М", проведут боевые пуски на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"По учебной тревоге было поднято ракетное соединение, оснащенное оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М". Более 400 военнослужащих ЮВО в составе подразделений совершают многокилометровый комбинированный марш из пункта постоянной дислокации на полигон Капустин Яр в Астраханской области, где они примут участие в тактическом учении с боевыми пусками ракет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ракетное соединение выдвинулось в Астраханскую область из Краснодарского края. Расчеты комплексов "Искандер-М" отработают не менее 10 учебно-боевых задач: преодолеют "зараженные" участки местности, развернут комплексы и нанесут ракетные удары по целям условного противника.

Полевые занятия на полигоне, как сказано в пресс-релизе, продлятся в течение месяца. В них задействуют около 100 единиц вооружения и военной техники.