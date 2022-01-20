Миротворцы РФ в Карабахе фиксируют рост числа нештатных ситуаций по линии разграничения

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российские миротворцы на наблюдательных постах в Нагорном Карабахе из-за роста числа нештатных ситуаций отработали действия при объявлении тревоги. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В связи с тем, что в последнее время участились случаи возникновения нештатных ситуаций вдоль линии разграничения сторон, военнослужащими российского миротворческого контингента проводятся тренировки с использованием современного вооружения и военной техники. Также миротворцами отрабатываются различные варианты отражения условного нападения на пост", - сказал представитель российского миротворческого контингента Михаил Ежов.

Как сообщили в военном ведомстве, российские миротворцы во время несения службы на наблюдательных постах в Нагорном Карабахе проводят регулярные тренировки. "При отработке действий по "тревоге" военнослужащие из состава миротворческого контингента отрабатывают занятие мест на стрелковых позициях с целью обороны поста, а также по перекрытию трассы с целью прекращения движения", - пояснили в министерстве.

В Минобороны рассказали, что во время тренировки после получения сигнала миротворцы в кратчайшее время заняли оборону на заранее оборудованных позициях. "Для усиления обороны поста были задействованы дежурные подразделения на бронетранспортерах БТР-82А", - отметили в военном ведомстве.

Там также подчеркнули, что все наблюдательные посты российского миротворческого контингента оборудованы фортификационными сооружениями "Блокпост", предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией.