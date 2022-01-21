От тарана до гиперзвука. К 80-летию российской авиации ПВО

22 января 1942 года по приказу Наркомата обороны СССР боевые самолеты, предназначенные для защиты стратегических объектов, вошли в состав войск противовоздушной обороны (ПВО). С тех пор в России отмечают профессиональный праздник тех, кто круглосуточно готов за штурвалом самолета защищать неприкосновенность наших границ. Как воевали летчики на заре отечественной авиации ПВО и что сегодня делает ее самой надежной в мире — в материале ТАСС.

Иду на таран! Авиация ПВО в России начала зарождаться еще во времена Первой мировой войны. Летчики русской армии не раз вылетали на перехват непрошеных гостей и расстреливали их из пулеметов и автоматических ружей. Однако далеко не все аэропланы, в большинстве своем импортные, были в то время оснащены средствами поражения. Порой на врага в воздушном бою приходилось идти буквально с голыми руками, и единственное, что могло уничтожить противника, — касательный удар фюзеляжем, получивший впоследствии название таран.

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Первый таран случился 8 сентября 1914 года в небе над штабом 3-й русской армии Юго-Западного фронта. Воздушную атаку исполнил командир 11-го корпусного авиаотряда штабс-капитан Петр Нестеров. Вылетев на двухместном французском самолете марки "Моран" на перехват группы из трех неприятельских воздушных разведчиков, Нестеров направил машину на одного из них. В результате столкновения погиб и экипаж австрийского самолета, и сам Петр Нестеров, который за этот подвиг был посмертно награжден орденом Святого Георгия IV степени и чином капитана. Позднее наши летчики применяли таран и во время гражданской войны в Испании, и на Халхин-Голе (локальный вооруженный конфликт между СССР, Монголией и Японской империей, продолжавшийся с весны по осень 1939 года).

В основном на таран наши ребята шли, когда на борту заканчивались боеприпасы. Обычно старались бить в хвост — так было больше шансов поразить противника и выжить самому Из воспоминаний летчика, дважды Героя Советского Союза, участника гражданской войны в Испании 1936–1939 годов Сергея Денисова

Первый таран во время Великой Отечественной осуществил заместитель командира эскадрильи 27-го истребительного авиационного полка старший лейтенант Петр Еремеев. Во время очередного боевого вылета в ночь на 29 июля 1941 он атаковал на подступах к Москве вражеский самолет Ju-88 и сбил его. За тот подвиг летчик был представлен к ордену Ленина.

Описание Виктор Талалихин возле протараненного им немецкого самолета Heinkel, пытавшегося прорваться к Москве в ночь с 6 на 7 августа 1941 года © ТАСС

Один из самых известных защитников неба нашей страны от гитлеровцев — Виктор Талалихин, которому к началу войны едва исполнилось 23 года, ходил на таран дважды. В одну из августовских ночей 1941-го в условиях практически нулевой видимости Талалихин сбил немецкий самолет Heinkel, который впоследствии рухнул под Подольском. От мощного удара на землю упал и истребитель Талалихина. Сам летчик сумел тогда благополучно приземлиться на парашюте и был удостоен звания Героя Советского Союза. Через два месяца, в октябре 41-го, командуя шестеркой истребителей, прикрывавших наши наземные войска, Талалихин вновь пошел на таран, который оказался для него смертельным. Летчицы-истребители Во время Великой Отечественной в составе сформированного к февралю 1942 года 586-го истребительного авиационного полка ПВО служили и девушки. По данным из архивов Минобороны, в подразделение отбирались летчицы, имевшие хорошую летную подготовку. На истребителях Як-1 и Як-9 они защищали промышленные центры страны и железнодорожные узлы Саратова, Воронежа, Курска, Киева и Донбасса, мосты и переправы через Волгу, Дон, Днепр, Днестр и Дунай. Участвовали в боях за Сталинград. Охраняли военные объекты и железнодорожные узлы в Венгрии.

Летчицами истребительного полка ПВО за годы Великой Отечественной войны было выполнено 4 419 боевых вылетов. 125 воздушных боев закончились 40 уничтоженными самолетами противника. Самые отважные летчицы Лидия Литвяк и Екатерина Буданова были удостоены званий Героя Советского Союз и Героя Российской Федерации (посмертно). Отличились советские девушки и в боях за Сталинград. Позднее генералы люфтваффе были вынуждены признать, что самоотверженные действия советских летчиков нанесли авиации вермахта огромный урон, Сталинградская битва едва не положила конец всей немецкой бомбардировочной авиации. Послевоенное время По окончании Великой Отечественной советское руководство перевело войска противовоздушной обороны в режим мирного времени. Началась реорганизация всей системы ПВО, в том числе парка самолетов, стоявших в то время на вооружении. В 1946 году в конструкторском бюро Семена Лавочкина был создан четырехпушечный истребитель Ла-9 — один из лучших поршневых истребителей своего времени. Самолет активно использовался ВВС СССР в 1947–1951 годах, поставлялся также в Китай и КНДР и оставался на вооружении обеих стран приблизительно до конца 1950-х годов.

Во второй половине 1940-х годов начались работы по созданию первых реактивных истребителей, над которыми работали в конструкторских бюро Александра Яковлева и Артема Микояна. Вскоре уже две трети истребительных авиаполков ПВО Московского района (объединение войск ПВО СССР в период с 1948 по 1954 год) были перевооружены реактивными истребителями Миг-15. Затем, начиная с 1950-х, они стали поступать во все боевые части страны. Догнать и уничтожить В 1952 году очередное детище конструктора Артема Микояна — самолет МиГ-17 — открыло новые возможности для защиты воздушного пространства Советского Союза. МиГ-17П стал первым всепогодным дозвуковым истребителем-перехватчиком ВВС СССР и стран Варшавского договора. Впервые в мировой авиации самолет был оснащен РЛС, которая обеспечивала автоматическое сопровождение цели и сопрягалась с оптическим прицелом.

Дальность обнаружения бомбардировщиков типа Ил-28 и Ту-4 составляла днем 5,6 км и 7,7 км, а ночью — 8,4 км и 11 км. Прицельная антенна РЛC, позволявшая производить точную наводку, включалась при сближении с целью на расстояние 2 км. Одновременно для нужд авиации ПВО началось серийное производство двухместных истребителей-перехватчиков Як-25, которые были оснащены собственными РЛС "Сокол". Вскоре Як-25 получил и более мощное вооружение — управляемые реактивные снаряды класса "воздух-воздух" РС-2У, наводящиеся с помощью радиолуча.

Во второй половине 1950-х на базе Як-25 был создан первый сверхзвуковой истребитель дальнего перехвата Як-28П, способный уничтожать носители крылатых ракет класса "воздух-земля". Выполняя приказ В конце 1960-х — начале 1970-х годов основу авиации советских войск ПВО составляли перехватчики Су-15. Они находились на вооружении 29 истребительных авиаполков, что составляло более трети строевых авиачастей войск ПВО. Именно с этими самолетами связано наибольшее число успешных перехватов нарушителей советского воздушного пространства. В 1970-м один из таких случаев произошел в небе недалеко от Севастополя. В ночь на 12 сентября пилоту советского Су-15 пришлось сопровождать, а затем посадить на аэродром в Бельбеке греческий Douglas DC-3.

В истории отечественной военной авиации есть и случаи боевого применения Су-15. Один из самых известных воздушных инцидентов произошел 20 апреля 1978 года в Карелии. Южнокорейский Boeing 707, на борту которого находились 12 членов экипажа и 97 пассажиров, летел из Парижа в Анкоридж и нарушил границу СССР в районе Мурманска. Как выяснилось позже, у корейского судна возникли проблемы с навигацией. В считаные минуты на его перехват на Су-15ТМ вылетел летчик 431-го истребительного авиационного полка ПВО Александр Босов. На покачивание крыльями и кивание фюзеляжем вниз (так военные летчики принуждают нарушителей к посадке) экипаж Boeing не реагировал, и тогда капитан Босов получил команду на пуск тепловой ракеты. После выстрела поврежденный лайнер приземлился на лед озера Корпиярви.

Еще один случай боевого применения Су-15 произошел в ночь на 1 сентября 1983 года, когда на Дальнем Востоке был перехвачен и сбит другой южнокорейский пассажирский самолет Boeing 747, выполнявший рейс Анкоридж — Сеул. На перехват этого самолета, нарушившего границу СССР над Камчаткой и Сахалином, в числе прочих по тревоге был поднят на самолете Су-15 летчик Геннадий Осипович, который также получил команду на уничтожение нарушителя. Считается, что в результате этого инцидента погибло 269 человек, находившихся на борту Boeing 747 Пресс-служба компании "Сухой" (входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации)

МиГ с "Кинжалом" Несмотря на то что сегодня авиации войск ПВО как отдельного рода войск не существует, задачи ее никто не отменял. Тем более что в последнее время непрошеных гостей у воздушных границ России, особенно в Черноморском регионе, становится все больше.

В настоящее время основную работу по охране наших воздушных границ продолжают выполнять истребители-перехватчики МиГ-31. По данным государственной корпорации "Ростех", этот самолет разрабатывался для перехвата и уничтожения бомбардировщиков и крылатых ракет противника в любых условиях и на любой высоте. "Тридцать первый" может развивать скорость до 3 тыс. км/ч и быстро подняться на высоту до 21 тыс. м. Инженеры ОКБ имени А.И. Микояна учли трудности пилотов предыдущих истребителей-перехватчиков и добавили кабину для второго члена экипажа — штурмана-оператора. Причем его роль в выполнении боевых задач стала решающей.

МиГ-31БМ способен эффективно взаимодействовать с зенитными ракетными комплексами ПВО. Мощный радар самолета может использоваться для наведения на воздушные цели управляемых ракет, запущенных с других истребителей, сближающихся с противником на дистанцию ракетного залпа в режиме радиолокационного молчания. Самолет может использоваться и в качестве своеобразного воздушного командного пункта, координирующего действия истребителей иных типов, оснащенных менее мощными радарами. За счет модернизации БРЭО и вооружения эффективность МиГ-31БМ по сравнению с МиГ-31 выросла в 2,6 раза Пресс-служба Ростеха

Описание Сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" © Сергей Бобылев/ТАСС