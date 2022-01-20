ВС РФ в 2021 году получили более 5 000 единиц вооружения и техники

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что вооруженные силы в 2021 году получили более 5 000 новых и модернизированных единиц вооружения, военной и специальной техники.

"Среди них 900 боевых бронированных машин, три современные подводные лодки, включая атомный подводный крейсер "Князь Олег", вооруженный баллистическими ракетами "Булава", четыре надводных корабля, 10 боевых катеров, 17 судов и катеров обеспечения", - сказал Шойгу в четверг, открывая единый день приемки военной продукции.

По его словам, от промышленности получены 151 единица новой и модернизированной авиационной техники, в том числе 77 самолетов, 29 вертолетов, 45 комплексов с беспилотными летательными аппаратами.

"Четыре модернизированных ракетоносца Ту-95МС, три береговых ракетных комплекса "Бастион", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" и С-350 "Витязь", - перечислил министр, говоря об итогах минувшего года.

"Оснащенность армии и флота современным вооружением повысилась до 71,2%, а стратегических ядерных сил - до 89,1%. Исправность военной техники поддерживается на уровне 95%", - сказал министр. Он отметил, что новая боевая техника, поступающая из промышленности, "интенсивно эксплуатируется и хорошо зарекомендовала себя в ходе различных проверок боеготовности, учений, тренировок, военно-прикладных соревнований".

Говоря об итогах 2021 года, Шойгу напомнил, в частности, что завершено перевооружение первого полка на ракетный комплекс "Авангард" с межконтинентальными баллистическими ракетами, оснащенными гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками. "Сформирован отдельный авиационный полк, вооруженный самолетами МиГ-31И с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", - отметил министр обороны.

Работа в условиях пандемии

Он отметил, что надлежащая работа проделана в условиях ограничений, связанных с COVID-19. "Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, организована надежная и надлежащая работа предприятий промышленности и органов военного управления, обеспечены заданные темпы выполнения гособоронзаказа", - констатировал министр.

На совещании в четверг, сказал он, будут подведены итоги приемки и поступления в войска в 2021 году вооружения и военной техники, а также завершения строительства объектов инфраструктуры.