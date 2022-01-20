{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Два комплекта ЗРС С-400 и С-350 передали в войска в четвертом квартале 2021 года

Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что промышленность также передала ВКС 17 новых - включая два истребителя Су-57 - и 18 отремонтированных самолетов

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Два полковых комплекта зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и С-350 получили Воздушно-космические силы (ВКС) в четвертом квартале минувшего года, сообщил в четверг заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"В интересах Воздушно-космических сил поставлены два полковых комплекта зенитных ракетных систем С-400 и С-350, три дивизионных комплекта зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С", - доложил Криворучко министру обороны РФ Сергею Шойгу в четверг на едином дне приемки военной продукции.

По его словам, промышленность также передала ВКС 17 новых - включая два истребителя Су-57 - и 18 отремонтированных самолетов, 93 новых и семь прошедших ремонт беспилотных летательных аппаратов, три ракета-носителя, три разгонных блока, космический аппарат единой системы спутниковой связи "Меридиан" и другую технику.

Теги
Россия
Пять успешных пусков ракет-носителей выполнили в 4-м квартале 2021 года в интересах МО
Замглавы российского военного ведомства Алексей Криворучко сообщил, что 25 ноября расчетами Воздушно-космических сил был осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз-2 Л Б" с разгонным блоком "Фрегат"
Читать полностью