Гиперзвуковая ракета "Циркон" завершает госиспытания

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования "Циркон" завершает государственные испытания. Серийные поставки изделий начнутся в 2022 году, сообщил в четверг замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Завершаются государственные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования "Циркон". С 2022 года начнутся ее серийные поставки", - доложил Криворучко министру обороны РФ Сергею Шойгу на едином дне приемки военной продукции.

Кроме того, отметил он, в четвертом квартале 2021 года заступил на опытное дежурство модернизированный Западный командный пункт космического эшелона из состава Единой космической системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

Криворучко напомнил, в частности, что в 2021 году заступил на боевое дежурство в 13-й дивизии РВСН ракетный полк, оснащенный новейшим стратегическим ракетным комплексом "Авангард".