РВСН получили 11 ракет "Ярс" и "Авангард" в четвертом квартале 2021 года

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Ракетные войска стратегического назначения в четвертом квартале прошлого года получили 11 межконтинентальных баллистических ракет комплексов "Ярс" и "Авангард", сообщил в четверг замминистра обороны Алексей Криворучко.

"Продолжается перевооружение Ракетных войск стратегического назначения современными образцами вооружения и военной техники. В четвертом квартале 2021 года принято 11 баллистических ракет стационарного и подвижного базирования "Ярс" и "Авангард", - доложил Криворучко главе Минобороны Сергею Шойгу в ходе единого дня приемки военной продукции.

Также, добавил он, войска получили четыре шахтные и три автономные пусковые установки, два подвижных командных пункта и семь машин обеспечения боевого дежурства.