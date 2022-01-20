ВМФ получил три подводные лодки в конце 2021 года

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российский ВМФ в четвертом квартале 2021 года получил два атомных подводных крейсера, усиливших возможности морских сил ядерного сдерживания, и большую дизель-электрическую подводную лодку (БПЛ), сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"В интересах Военно-морского флота поставлено две новые атомные и одна большая дизель-электрическая подводные лодки", - доложил он министру обороны РФ Сергею Шойгу в четверг на едином дне приемки военной продукции.

Это АПЛ проекта 885М "Новосибирск", АПЛ проекта 955А "Князь Олег" и БПЛ проекта 636.3 "Магадан".

ВМФ также получил два новых боевых катера, один береговой радиолокационный ракетный комплекс "Монолит-БР", четыре новых и четыре отремонтированных самолета морской авиации, сказал Криворучко.

Он, в частности, напомнил, что 21 декабря под руководством верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ в торжественной обстановке поднят Военно-морской флаг на первых серийных кораблях проекта 955А и 885М - атомном подводном крейсере с баллистическими ракетами "Князь Олег" и многоцелевой атомной подводной лодке с крылатыми ракетами "Новосибирск".

Об атомных крейсерах

"Атомный подводный крейсер "Князь Олег", корабль четвертого поколения, пополнил группировку морских сил ядерного сдерживания, оснащен современными комплексами ракетного вооружения, обеспечивающими нанесение ракетных ударов по стратегически важным военно-промышленным объектам противника", - отметил Криворучко.

Он также подчеркнул, что многоцелевая атомная подводная лодка "Новосибирск" отличается от предшественников наличием универсальных пусковых установок, позволяющих размещать противокорабельные ракеты "Оникс", гиперзвуковые ракеты "Циркон" или крылатые ракеты "Калибр", большей скрытностью, улучшенными системами маневрирования, усовершенствованными средствами связи и гидроакустики.