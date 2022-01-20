"Оружейные Мастерские" поставили ВС РФ в 2021 году 21 автомобиль "Тигр-М"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Компания "Оружейные Мастерские" в 2021 году поставила Вооруженным силам РФ 21 бронеавтомобиль многоцелевого назначения "Тигр-М" с боевым модулем "Арбалет-ДМ". Об этом доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу генеральный директор предприятия Алексей Маруев.

"В 2021 году в рамках государственного оборонного заказа общество с ограниченной ответственностью "Оружейные Мастерские" в полном объеме осуществило поставку 21 автомобиля многоцелевого назначения "Тигр-М" с боевым модулем с дистанционным управлением "Арбалет-ДМ", - сказал он в ходе единого дня приемки военной продукции, который прошел в четверг в Национальном центре управления обороной РФ.

По его словам, автомобили прошли все виды контрольных испытаний и соответствуют требованиям нормативно-технической документации.

Маруев отметил, что размещение оружия за пределами обитаемого отделения машины позволило повысить безопасность стрелка, эффективность поражения огневых и транспортных средств, воздушных целей и личного состава противника в любое время суток в движении и с места, а также использовать высвободившийся внутренний объем изделия для размещения дополнительного боекомплекта.

"Опыт войсковой эксплуатации и боевого применения в Сирийской Арабской Республике подтвердил эффективность и надежность автомобиля", - подчеркнул глава компании.

Маруев также сообщил, что в настоящее время "Оружейные Мастерские" приступили к выполнению обязательств 2022 года.