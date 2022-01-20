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Под Калугой и Оренбургом ввели инфраструктуру для комплексов "Ярс" и "Авангард"

В 2021 году строительные работы завершились на 16 аэродромах

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Инфраструктурное обеспечение группировки российских сил и средств ядерного сдерживания в 2021 году выполнили полностью, в частности, подготовили все необходимое для заступления на боевое дежурство стратегических ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард" в районе Калуги и Оренбурга, сообщил в четверг замминистра обороны России Тимур Иванов.

"Так, обеспечена подготовка инфраструктуры для постановки на боевое дежурство четырех шахтных пусковых установок стратегических ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард" в Калужской и Оренбургской областях", - доложил Иванов министру обороны России Сергею Шойгу во время единого дня приемки военной продукции.

"В части подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" в пунктах постоянной дислокации в Новосибирской области и Республике Марий Эл выполнили комплекс мероприятий по подготовке необходимой инфраструктуры двух ракетных полков", - сообщил Иванов.

Он также доложил, что в интересах Космических войск в рамках развертывания Единой космической системы завершилось строительство сооружения второго этапа Западного модернизированного командного пункта для передачи его в опытную эксплуатацию. Одновременно завершилось строительство двух сооружений энергетики на космодроме Плесецк для подготовки и пуска ракет космического назначения "Ангара - А5", доложил замминистра.

Говоря о развитии инфраструктуры аэродромной сети вооруженных сил, он сообщил, что в 2021 году строительные работы выполнили на 16 аэродромах. "Построено 166 объектов на аэродромах Ейск, Чкаловский, Бельбек, Хмеймим, Степь, Кореновск, Энгельс, Чкаловск, Саваслейка, Кубинка, Балтимор, Пушкин, Липецк, Тикси, Нагурское", - сообщил Иванов.

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РоссияКалужская областьОренбургская область
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