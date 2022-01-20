Инженерные войска в 2021 году получили 19 роботов семейства "Уран"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. 10 многофункциональных робототехнических комплексов разминирования "Уран-6" и девять комплексов пожаротушения "Уран-14" поставлены в российскую армию в 2021 году. Об этом доложил министру обороны РФ гендиректор 766-го Управления производственно-технологической комплектации Денис Горский в ходе единого дня приемки военной продукции, который прошел в четверг в Национальном центре управления обороной РФ.

"В 2021 году 766-м Управлением производственно-технологической комплектации выполнены два государственных контракта по поставке многофункциональных робототехнических комплексов семейства "Уран". В эксплуатирующие организации отгружены 10 многофункциональных робототехнических комплексов разминирования "Уран-6", - сказал Горский, добавив, что получателям также отгружены девять многофункциональных робототехнических комплексов пожаротушения "Уран-14".

По его словам, мобильные роботы, входящие в состав комплексов, оснащены дополнительной бронированной защитой, существенно улучшены системы технического зрения и управления, а также усилены рабочие органы, определяющие функциональное назначение роботов. По своим возможностям комплексы не уступают зарубежным аналогам.

"Обязательства предприятия по выполнению государственных контрактов 2021 года выполнены в полном объеме, предприятие приступило к исполнению государственного оборонного заказа 2022 года", - доложил Горский.

Он отметил, что тактико-технические характеристики комплексов отвечают требованиям, предъявляемым к современным инженерным роботам. В конструкции изделий реализованы передовые достижения, позволяющие существенно увеличить боевые возможности и производительность машин, повысить качество выполнения инженерных задач.

Глава компании подчеркнул, что опыт, полученный при эксплуатации комплексов, в том числе при выполнении боевых задач в Сирии и Нагорном Карабахе, подтвердил высокие эксплуатационные показатели роботизированных комплексов семейства "Уран".