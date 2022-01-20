НПО "Квант" поставило Минобороны новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Научно-производственное объединение (НПО) "Квант" в 2021 году поставило российской армии новейшие комплексы радиоразведки РБ-111А и радиоподавления РБ-532А. Об этом доложил министру обороны РФ генеральный директор предприятия Андрей Кондрашов.

"В 2021 году в рамках государственного оборонного заказа Научно-производственное объединение "Квант" в полном объеме и в установленный срок выполнило поставку комплексов радиоэлектронной борьбы в составе двух изделий радиоразведки и управления модулями помех РБ-111А и двух изделий радиоподавления РБ-532А", - сказал Кондрашов в ходе единого дня приемки военной продукции, который прошел в четверг в Национальном центре управления обороной РФ.

По его словам, поставляемые предприятием изделия комплексов РЭБ являются новейшими и уникальными по своим техническим характеристикам.

Кондрашов уточнил, что в изделии РБ-111А реализована уникальная точность пеленгования линий связи и возможность разведки неограниченного количества источников излучения, при этом повышена эффективность комплекса вертикального зондирования ионосферы, обеспечения телефонной связи и передачи данных радиорелейной связи.

Излучаемая мощность изделия РБ-532А не имеет аналогов в мире и обеспечивает во всех режимах эффективную постановку помех системам дальнего радиолокационного обнаружения.