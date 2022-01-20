Ленинградская военно-морская база получила радиолокационный комплекс "Монолит-БР"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Ленинградская военно-морская база получила в 2021 году береговой радиолокационный комплекс обнаружения и целеуказания "Монолит-БР", сообщил в четверг командир 55-го отдельного берегового ракетного дивизиона Алексей Митор.

"Калужский приборостроительный завод "Тайфун" в рамках государственного контракта изготовил и поставил береговой радиолокационный комплекс обнаружения и целеуказания "Монолит-БР" для нужд Военно-морского флота России", - доложил Митор министру обороны России Сергею Шойгу во время единого дня военной приемки.

Он уточнил, что сейчас идет развертывание комплекса на позициях в зоне ответственности Ленинградской военно-морской базы.

Комплекс "Монолит-БР" предназначен для дальнего загоризонтного обнаружения, сопровождения и классификации надводных и низколетящих воздушных целей для применения ракетных комплексов наземного и морского базирования.

Комплекс обладает высокочувствительными каналами активной и пассивной радиолокации, каналом радиолокационного государственного опознавания. Возможность комбинированного применения этих каналов обеспечивает боевую устойчивость и скрытность работы. Оперативность решения поставленных боевых задач и тактическая гибкость обеспечивается за счет интегрированной цифровой системы управления и связи.