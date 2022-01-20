РКЦ "Прогресс" изготовил для Минобороны три ракеты-носителя семейства "Союз"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Две ракеты-носителя "Союз-2.1а" и ракета "Союз-2.1в", изготовленные Ракетно-космическим центром (РКЦ) "Прогресс" в рамках государственного контракта, приняты военным представительством Минобороны РФ. Об этом доложил главе военного ведомства Сергею Шойгу генеральный директор центра Дмитрий Баранов.

"В настоящее время в рамках государственных контрактов изготовлены две ракеты-носителя "Союз-2.1а" и одна ракета-носитель "Союз-2.1в". Изделия приняты 5-м военным представительством Минобороны РФ", - сказал Баранов в ходе единого дня приемки военной продукции, который прошел в четверг в Национальном центре управления обороной РФ.

По его словам, ракета "Союз-2.1а" характеризуется повышенной точностью выведения и увеличенной до 7,5 тонны массой полезных грузов за счет усовершенствования системы управления и двигательных установок первой и второй ступеней.

Гендиректор РКЦ "Прогресс" напомнил, что в 2021 году в интересах Минобороны РФ ракетами семейства "Союз" успешно выведены на штатную орбиту четыре космических аппарата. В рамках государственного оборонного заказа РКЦ "Прогресс" изготавливает ракеты-носители семейства "Союз".