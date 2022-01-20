Барнаульская дивизия РВСН полностью перевооружится на комплекс "Ярс" в 2022 году

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Полк Барнаульской ракетной дивизии РВСН заступит на боевое дежурство в полном составе в апреле 2022 года, дивизия будет полностью перевооружена на стратегический ракетный комплекс "Ярс", сообщил в четверг командир дивизии Дмитрий Ширяев.
"В 2022 году перевооружение 35-й ракетной дивизии на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс" будет завершено в полном объеме", - доложил Ширяев министру обороны РФ Сергею Шойгу на едином дне приемки военной продукции.
По словам Ширяева, сейчас в дивизии выполняются работы по подготовке к приему и вводу в эксплуатацию вооружения, военной и специальной техники второго и третьего ракетных дивизионов.
Таким образом, уже заступивший в декабре 2021 года на боевое дежурство в составе подвижного командного пункта ракетного полка и первого ракетного дивизиона 867-й ракетный полк заступит на дежурство в полном составе в апреле 2022 года.