Иркутский авиазавод впервые построил для ВМФ четыре истребителя Су-30СМ2

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Четыре модернизированных сверхманевренных многофункциональных двухместных истребителя Су-30СМ2 впервые изготовил Иркутский авиационный завод в 2021 году в интересах морской авиации Военно-морского флота России. Об этом доложил министру обороны России Сергею Шойгу генеральный директор Иркутского авиационного завода ПАО "Корпорация "Иркут" - заместитель генерального директора ПАО "Корпорация "Иркут" Александр Вепрев.

"Иркутским авиационным заводом в 2021 году впервые изготовлены в интересах морской авиации Военно-морского флота четыре модернизированных сверхманевренных многофункциональных двухместных истребителя Су-30СМ2", - сказал Вепрев во время единого дня приемки военной продукции, который прошел 20 января в Национальном центре управления обороной России.

По его словам, самолеты полностью укомплектованы, выдержали все виды испытаний и приняты военным представительством.

Глава авиазавода уточнил, что в рамках модернизации самолета Су-30СМ2 произведена замена импортного оборудования на отечественные аналоги. Истребитель получил улучшенные тактико-технические характеристики оптико-электронного прицельно-навигационного комплекса, комплекса средств радиоэлектронного противодействия, радиолокационной системы управления с обеспечением увеличения дальности обнаружения воздушных целей. Кроме того, расширена номенклатура применяемых управляемых авиационных средств поражения класса "воздух-воздух", "воздух-поверхность" по воздушным, наземным, в том числе радиолокационным и морским целям с увеличением дальности их применения.

"Перевооружение отдельного морского штурмового авиационного полка морской авиации с самолетов Су-24М на самолеты Су-30СМ2 в 1,5 раза повысит его боевой потенциал", - подчеркнул Вепрев.