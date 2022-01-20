Шойгу: новейшие образцы вооружения гарантируют безопасность России

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Оснащенность Вооруженных сил России новейшими образцами боевой техники позволяет гарантированно обеспечить военную безопасность, защиту национальных интересов страны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг, подводя итоги единого дня приемки военной продукции.

"Подводя итоги, отмечу, что оснащенность вооруженных сил новейшими образцами вооружения, военной техники позволяет обеспечить военную безопасность нашей страны и гарантированную защиту ее национальных интересов", - сказал Шойгу.

Он отметил, что "президентом России поставлена задача к концу года довести уровень современности образцов вооружения, военной и специальной техники до 72,7%". "Для ее выполнения необходимо продолжить практику заключения долгосрочных контрактов с опережающим финансированием по всем основным видам вооружений, включая высокотехнологичное оружие", - сказал министр.

По его словам, "Военно-строительному комплексу предстоит ввести в эксплуатацию три тысячи зданий и сооружений по ключевым направлениям развития инфраструктуры войск (сил)". Соответствующие параметры определены планом деятельности министерства обороны до 2025 года, Государственной программой вооружения на 2018-2027 годы и государственным оборонным заказом, указал Шойгу.

Контроль на местах за качеством работ он распорядился "поручить соответствующим приемочным комиссиям". "Общий контроль за реализацией мероприятий по строительству возложить на Национальный центр управления обороной. Поручаю департаменту строительства обеспечить безусловную реализацию плана капитального строительства министерства обороны в 2022 году", - поставил задачу Шойгу.