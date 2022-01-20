Ростех начал поставки в ВС РФ модернизированных истребителей Су-30СМ2

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Модернизированные истребители Су-30СМ2 и вертолеты Ми-28НМ начали поступать в войска. Об этом ТАСС в рамках единого дня военной приемки сообщили в госкорпорации "Ростех".

"Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха начала поставки модернизированных истребителей Су-30СМ2 для морской авиации ВМФ", - говорится в сообщении.

Также по информации госкорпорации, ко дню военной приемки переданы в войска вертолеты Ми-28НМ и Ка-52. "Самолеты получили повышенные боевые возможности и сохранили основные достоинства Су-30СМ: сверхманевренность, большую дальность полета, бортовую РЛС с фазированной антенной решеткой, экипаж в составе двух человек, обеспечивающий одновременное ведение воздушного боя и поражение наземных целей", - подчеркнули в Ростехе.

Как отметили в пресс-службе, переданные холдингом "Вертолеты России" Ми-28НМ "Ночной охотник" и Ка-52 "Аллигатор" предназначены для поиска и уничтожения танков, бронированной и небронированной техники, имеют мощное вооружение и способны действовать в сложных погодных условиях и в любое время суток.

Всего к единому дню военной приемки предприятия Ростеха поставили российским вооруженным силам восемь типов различных вооружений и военной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, модернизированные танки Т-72Б3, а также разные средства радиоэлектронного подавления.