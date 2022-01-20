Зенитный ракетный комплекс "Бук-МЗ" поставили в 8-ю армию Южного военного округа

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Начальник 106-го учебного центра ПВО Сухопутных войск Сергей Мучкаев доложил министру обороны России Сергею Шойгу о поставке бригадного комплекта новейшего зенитного ракетного комплекса "Бук-МЗ" - им оснастят формируемую зенитную ракетную бригаду 8-й армии Южного военного округа.

"В 2021 году Ульяновский механический завод по государственному оборонному заказу завершил изготовление и поставку бригадного комплекта новейшего зенитного ракетного комплекса "Бук-МЗ" для оснащения сформированной зенитной ракетной бригады 8-й армии Южного военного округа", - сказал он на едином дне военной приемки.

По его словам, "Бук-МЗ" по тактико-техническим характеристикам значительно превосходит предшественников - стоящие на вооружении комплексы "Бук-М1" и "Бук-М2".

За счет возимого боекомплекта и зоны поражения ракет "Бук-М3" обеспечивает надежное прикрытие армейских соединений и важных стратегических объектов от всех типов средств воздушного нападения, уточнил Мучкаев.

По его словам, комплекс способен бороться в том числе с оперативно-тактическими ракетами, баллистическими ракетами и средствами воздушного нападения, сделанными по технологии "стелс".

"В комплексе применены современные аппаратура спутниковой навигации и цифровые системы обработки информации, обеспечивающие эффективную помехозащищенность от всех типов пассивных и активных помех", - добавил начальник учебного центра.