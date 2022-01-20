Более 30 модернизированных танков Т-72Б3 поставили в войска по госзаказу в 2021 году

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Генеральный директор "Уралвагонзавода" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") Александр Потапов доложил главе Минобороны Сергею Шойгу об успешном выполнении в 2021 году контракта на поставку в ВС РФ модернизированных танков Т-72Б3. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УВЗ.

"Уралвагонзавод" выполнил очередной государственный оборонный заказ на поставку модернизированных танков Т-72Б3. Об этом в единый день приемки военной продукции министру обороны России Сергею Шойгу доложил генеральный директор "Концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов", - говорится в сообщении.

По информации компании, УВЗ в 2021 году поставил в российскую армию более 30 таких танков. Как уточнил Потапов в докладе Шойгу, "поставлено 34 танка Т-72БЗ с дополнительной защитой, прошедших модернизацию при проведении капитального ремонта".

"В Т-72Б3, разработанном в Уральском КБ транспортного машиностроения, реализована всеракурсная защита от современных противотанковых средств", - подчеркнули в пресс-службе.

Как отметили в УВЗ, в модернизированном танке также применен автоматический текущий контроль и техническое диагностирование систем.

"По основным тактико-техническим характеристикам модернизированный танк Т-72Б3 с дополнительной защитой соответствует современным требованиям. Он обеспечивает паритет с серийными иностранными танками, оставаясь при этом простым и надежным в эксплуатации", - подчеркнул Потапов.