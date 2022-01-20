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ВМФ РФ в январе-феврале проведет серию учений во всех зонах ответственности

В предстоящей серии учений задействуют более 140 кораблей и 60 летательных аппаратов
Малый противолодочный корабль "Брест" Лев Федосеев/ТАСС
Описание
Малый противолодочный корабль "Брест"
© Лев Федосеев/ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Военно-морской флот России в январе-феврале проведет серию военно-морских учений во всех зонах ответственности флотов. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова", - говорится в сообщении.

Более 140 кораблей и 60 летательных аппаратов задействуют в предстоящих учениях ВМФ. "Всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 тыс. единиц военной техники, около 10 тыс. военнослужащих", - говорится в сообщении.

Как уточнили в военном ведомстве, серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова проводится в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов.

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