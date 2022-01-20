Подлодка ТОФ "Волхов" выполнила подводный пуск ракеты "Калибр" по наземной цели

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Дизель-электрическая подводная лодка Тихоокеанского флота "Волхов" в Японском море выполнила из подводного положения пуск крылатой ракеты комплекса "Калибр" по наземной цели. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

"Сегодня в акватории Японского моря новейшая дизель-электрическая подводная лодка "Волхов" Тихоокеанского флота выполнила из подводного положения пуск крылатой ракеты комплекса "Калибр" по наземной цели. <...> В расчетное время ракета поразила береговую цель на тактическом поле Сюркум, расположенном в Хабаровском крае. Дальность стрельбы составила более 1 000 км", - говорится в сообщении.

Перед выполнением боевого упражнения подводники совершили скрытный выход в назначенный район.

"Выполнение ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, самолеты и беспилотные летательные аппараты морской авиации ТОФ", - сообщили в военном ведомстве.