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Корабли ТОФ после учений CHIRU-2Q22 примут участие в учениях межфлотской группировки ВМФ

Учения CHIRU-2Q22 проходят с 18 по 22 января

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Корабли Тихоокеанского флота, которые в настоящий момент принимают участие в российско-китайско-иранских военно-морских учениях CHIRU-2Q22, после перехода в Средиземное море примут участие в учениях межфлотской группировки ВМФ. Об этом в четверг сообщили журналистам в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что учения CHIRU-2Q22 проходят с 18 по 22 января, в них задействованы ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и большой морской танкер "Борис Бутома". "В дальнейшем отряд кораблей ТОФ продолжит переход в Средиземное море, где совместно с силами Северного и Балтийского флотов примет участие в учении межфлотской группировки ВМФ", - отметили в Минобороны.

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