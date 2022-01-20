Корабли ТОФ после учений CHIRU-2Q22 примут участие в учениях межфлотской группировки ВМФ

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Корабли Тихоокеанского флота, которые в настоящий момент принимают участие в российско-китайско-иранских военно-морских учениях CHIRU-2Q22, после перехода в Средиземное море примут участие в учениях межфлотской группировки ВМФ. Об этом в четверг сообщили журналистам в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что учения CHIRU-2Q22 проходят с 18 по 22 января, в них задействованы ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и большой морской танкер "Борис Бутома". "В дальнейшем отряд кораблей ТОФ продолжит переход в Средиземное море, где совместно с силами Северного и Балтийского флотов примет участие в учении межфлотской группировки ВМФ", - отметили в Минобороны.