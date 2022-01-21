Шойгу пригласил главу британского Минобороны в Москву обсудить вопросы безопасности

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Глава Минобороны России Сергей Шойгу пригласил главу оборонного ведомства Великобритании Бена Уоллеса в Москву, чтобы обсудить актуальные вопросы безопасности. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"Сергей Шойгу подтвердил своему британскому коллеге готовность обсуждать все актуальные вопросы безопасности и, основываясь на принципах взаимности, предложил провести переговоры в Москве в любое удобное для британского министра обороны время", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что в своем обращении Шойгу напомнил Уоллесу, что "возможность конструктивного диалога была продемонстрирована сторонами в ходе визита российской делегации в Лондон в 2013 году", где проводились переговоры министров обороны и иностранных дел в формате "2+2".

В МО добавили, что возобновление контактов между Россией и Великобританией будет способствовать снижению напряженности в Европе.

"Возобновление контактов в духе доброжелательности между Россией и Великобританией будет способствовать снижению напряженности в Европе", - приводит военное ведомство слова Шойгу.

Ранее глава Минобороны Великобритании Уоллес, выступая в Палате общин британского парламента, сообщил, что направил своему российскому коллеге Сергею Шойгу приглашение посетить Лондон. Он заявил о готовности обсуждать вопросы, касающиеся общих обеспокоенностей в сфере безопасности, и вести конструктивный диалог в духе доброй воли.