Авиаполк в Смоленской области пополнят два вертолета для спецназа Ми-8АМТШ-ВН

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Два вертолета Ми-8АМТШ-ВН новейшей модификации для подразделений специального назначения получит отдельный вертолетный полк, дислоцированный в Смоленской области. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Западном военном округе (ЗВО).

"Дислоцированный в Смоленской области отдельный вертолетный полк армии ВВС и ПВО Западного военного округа в этом году получит на вооружение два новейших многоцелевых вертолета Ми-8АМТШ-ВН", - говорится в сообщении ЗВО.

Отмечается, что Ми-8АМТШ-ВН является новейшей модификацией многоцелевого вертолета армейской авиации, в котором реализовали новые инженерные решения, повышающие боевые возможности и живучесть машины. Новая версия вертолета оснащена комплексом обороны "Президент-С". Максимальная взлетная масса машины увеличилась до 13,5 тонны, а скорость полета возросла до 280 км/ч.

Ранее индустриальный директор авиационного комплекса госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков отметил, что технический облик Ми-8АМТШ-ВН был сформирован с учетом опыта боевого применения вертолетов в современных военных конфликтах. По его оценке, несколько особенностей этого модернизированного вертолета повышает боевые возможности машины и позволяет использовать ее для спецопераций в самых сложных условиях.

Специальная версия

Новый вертолет разработали в специальной версии, в том числе с учетом опыта боевых действий в Сирии. Главной особенностью Ми-8АМТШ-ВН стало применение на спецподвеске двух курсовых пулеметов калибра 12,7 мм.

Вертолет также оснастили новым пилотажно-навигационным оборудованием, гиростабилизированной оптико-электронной системой, поисковым прожектором с инфракрасным излучателем, двухдиапазонным светотехническим оборудованием, адаптирован под применение очков ночного видения.

Для повышения боевой живучести машину оснастили цифровым автопилотом, бортовым комплексом обороны, который в автоматическом режиме распознает пуск ракет по вертолету, осуществляет постановку помех и выброс ложных тепловых целей. Кабина экипажа и основные агрегаты вертолета защищены новой броней из титанового сплава, для защиты личного состава пол грузовой кабины, а также борта вертолета до уровня иллюминаторов закрыли съемной облегченной кевларовой броней.