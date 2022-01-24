Разведку у границ России за неделю вели 56 самолетов и беспилотников

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российские радиолокационные станции за неделю обнаружили 56 летательных аппаратов иностранных государств, которые вели воздушную разведку вдоль границ РФ. Такие данные Минобороны РФ приводит в понедельник газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 40 самолетов-разведчиков и 16 разведывательных беспилотных летательных аппаратов иностранных государств. Все полеты проходили под контролем российских радиолокационных станций.

Для недопущения нарушения границ РФ российские истребители из состава дежурных сил по ПВО два раза поднимались на сопровождение иностранных самолетов.

По информации издания, нарушений воздушного пространства РФ не допущено.