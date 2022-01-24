В России создали уникальную систему обороны побережья

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Уникальная система обороны побережья и защиты морских коммуникаций создана в России. Об этом в интервью ТАСС в честь 20-летия основания корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) сообщил генеральный директор КТРВ Борис Обносов.

"В настоящее время командование Военно-морского флота РФ создало уникальную двухзвенную систему защиты побережья, морских коммуникаций, контроля территориальных вод, поражения наземных и морских объектов на базе данных подвижных береговых ракетных комплексов (ПБРК). При их совместном применении особо крупные объекты на дальних подступах (до 300 км) поражаются сверхзвуковыми ракетами ПБРК "Бастион", а начиная с 260 км и менее их усилия наращиваются комплексами "Бал", - отметил Обносов.

По его словам, эта система способна поражать любые надводные и береговые цели. "Этот "дуэт" способен уничтожить любую надводную и береговую цель в пределах зон поражения. Более того, он обладает высоким соотношением стоимости и эффективности, что немаловажно в нынешних условиях", - пояснил гендиректор корпорации.

Как отметил Обносов, модернизация комплекса "Бастион" продолжается. "Экспортно ориентированный вариант "Бастиона" модернизируется, и эта модернизация будет продолжена. Нами создана и стационарная модификация "Бастиона". Она отличается повышенной живучестью и эффективностью, а также малой заметностью. Малогабаритные боеприпасы поразить ее не могут, а для высокоточного оружия она довольно хорошо защищена", - сказал глава КТРВ.

КТРВ была образована в марте 2003 года на основании указа президента РФ Владимира Путина от 24 января 2002 года. Корпорация стала первой интегрированной структурой ОПК РФ, сконцентрировавшей научные и производственные ресурсы для создания перспективных управляемых ракет и комплексов тактического управляемого ракетного оружия.