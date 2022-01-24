В России разрабатывается новое морское вооружение

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) разрабатывает новое морское оружие, в том числе высокоскоростную противокорабельную ракету нового поколения с увеличенной дальностью. Об этом в интервью ТАСС в честь 20-летия основания корпорации сообщил генеральный директор КТРВ Борис Обносов.

"Существенное внимание уделяется разработке новых противолодочных ракет - новейший образец АПР-3МЭ уже находится на стадии серийного производства. Более того, первая партия ракет уже поставлена. В перспективе она будет заменена малогабаритной противолодочной торпедой авиационного базирования, которую будет отличать повышенная дальность хода", - отметил Обносов.

По его словам, продолжается создание нового противокорабельного оружия. "В частности, разрабатывается высокоскоростная противокорабельная ракета нового поколения с увеличенной дальностью и скоростью полета, а также с повышенной помехозащищенностью. Проводится модернизация уникального противоторпедного/противолодочного комплекса "Пакет-НК-Э". Рассматривается возможность его установки на корабли малого водоизмещения", - отметил гендиректор корпорации.

КТРВ была образована в марте 2003 года на основании указа президента РФ Владимира Путина от 24 января 2002 года. Корпорация стала первой интегрированной структурой ОПК РФ, сконцентрировавшей научные и производственные ресурсы для создания перспективных управляемых ракет и комплексов тактического управляемого ракетного оружия.