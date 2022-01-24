КТРВ подготовила к серийному производству новейшую дальнобойную ракету РВВ-БД

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) подготовила к серийному производству экспортно ориентированную ракету класса "воздух - воздух" РВВ-БД, обладающую максимальной в мире дальностью полета для оружия подобного класса. Об этом в интервью ТАСС в честь 20-летия основания корпорации сообщил генеральный директор КТРВ Борис Обносов.

"Из достижений в данной области можно отметить разработку экспортно ориентированной ракеты РВВ-БД. Она сейчас обладает самой большой дальностью полета в мире среди ракет класса "воздух - воздух". Проведены ее государственные совместные испытания, документация передана для обеспечения серийного изготовления и поставки", - отметил Обносов.

По его словам, КТРВ также продолжает модернизацию управляемых авиационных бомб. "Ведется модернизация и новейших управляемых авиационных бомб (УАБ). В частности, ГНПП "Регион" улучшает УАБ К08БЭ и УПАБ-1500БЭ путем их оснащения новыми системами самонаведения. Изучается возможность и модернизации корректируемой авиабомбы КАБ-250ЛГ-Э", - отметил гендиректор корпорации.

Как добавил Обносов, авиационные средства поражения всегда были одним из основных направлений деятельности КТРВ. "Можно сказать, что отечественное высокоточное оружие воздушного базирования является одним из лучших в мире, а по показателю соотношения качества, боевого потенциала, эксплуатационных возможностей и стоимости практически не имеет себе равных", - подытожил он.

КТРВ была образована в марте 2003 года на основании указа президента РФ Владимира Путина от 24 января 2002 года. Корпорация стала первой интегрированной структурой ОПК РФ, сконцентрировавшей научные и производственные ресурсы для создания перспективных управляемых ракет и комплексов тактического управляемого ракетного оружия.​​​